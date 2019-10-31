Зеленский отреагировал на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство на территории Дании российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

По словам украинского лидера, Киев ожидал такой исход событий.

«Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», — сказал Зеленский.

По мнению президента, вопрос строительства российского газопровода касается не только «энергетической безопасности».

«Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», — заявил Зеленский.

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