Путин получил предложение посетить Кубу
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно», — произнес Диас-Канель.
На данное предложение Путин отреагировал положительно и сказал, что обязательно им воспользуется.
Об этом глава Кубы сказал в ходе встречи с российским коллегой. Также во время нее он передал лидеру России приветствие от первого секретаря центрального комитета Компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро.
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