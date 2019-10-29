Путин получил предложение посетить Кубу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно», — произнес Диас-Канель.

На данное предложение Путин отреагировал положительно и сказал, что обязательно им воспользуется.

Об этом глава Кубы сказал в ходе встречи с российским коллегой. Также во время нее он передал лидеру России приветствие от первого секретаря центрального комитета Компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро.

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