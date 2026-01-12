В ДНР заявили о серьезном давлении на ВСУ в районе Степногорска

Кимаковский: ВС РФ серьезно давят на украинские войска в районе Степногорска

Вооруженные силы (ВС) России «достаточно серьезно давят» на украинские войска в районе Степногорска. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«На Запорожском направлении группировка «Днепр» и группировка «Восток» противника достаточно серьезно давят и в районе Степногорска, и в районе реки Гайчур, Терноватого и Гуляйполя в сторону Железнодорожного, то есть занимают плацдарм уже западнее реки Гайчур», — уточнил Кимаковский.

Кроме того, советник главы ДНР заявил о встречных боях на Константиновском и Красноармейском направлениях в республике.

12 января военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения российской армии могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

До этого военный аналитик, отставной полковник Генерального штаба Андрей Демуренко заявил, что России нужно будет обновить военные доктрины после СВО.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударах по энергообъектам Украины.