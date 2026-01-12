Размер шрифта
Пятилетняя девочка сломала ключицу на тюбинговой трассе в Магнитогорске

В Магнитогорске пятилетняя девочка столкнулась с мужчиной на тюбинговой трассе и получила перелом. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщает 74.RU.

Инцидент произошел, когда девочка отдыхала в парке со своей бабушкой. После катка они поднялись на горку для тюбинга, и во время спуска ребенок столкнулся с мужчиной — следующего посетителя запустили, не дождавшись, пока малолетняя уйдет с трассы.

Плачущего ребенка сначала привезли домой, а затем доставили в травмпункт. Медики диагностировали у девочки перелом ключицы.

Администрация Экопарка сообщила, что ситуация взята на контроль — организация принесла извинения матери пострадавшей. В связи с произошедшим в парке ужесточили правила. Теперь доступ на большую горку разрешен только детям ростом от 140 сантиметров. Трасса временно закрыта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК России по региону. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки под колеса автомобиля в Архангельске.

