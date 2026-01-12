В Бразилии начнут колоть ботокс в сфинктер, пишет Metropoles.

По словам колопроктолога Данило Мунхоза, такие инъекции прежде всего показаны пациентам с чрезмерным сокращением анального сфинктера — состоянием, которое часто сопровождает хронические анальные трещины.

«Небольшая трещина в анальном канале вызывает выраженную боль, особенно во время дефекации. В ответ на боль мышца сфинктера сокращается еще сильнее, что снижает кровоснабжение тканей и затрудняет заживление. В результате формируется замкнутый круг», — поясняет специалист.

Инъекции направлены на разрыв этого цикла. Препарат вводится в определенные участки внутреннего анального сфинктера, вызывая его временное расслабление, снижение спазма и улучшение условий для заживления тканей. Процедура считается минимально инвазивной и может выполняться в амбулаторных условиях. Как правило, она сочетается с другими мерами — нормализацией работы кишечника, увеличением потребления жидкости и клетчатки, теплыми сидячими ваннами и применением местных средств.

Снижение мышечного напряжения может способствовать большему комфорту, однако врач подчеркивает, что речь не идет о «быстром решении» и тем более не о универсальном методе. Такое применение выходит за рамки классических медицинских показаний и требует информированного согласия пациента, а также тщательной оценки возможных рисков.

