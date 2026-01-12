Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Россияне с арестованного судна Fitburg останутся в Финляндии

Посольство РФ: троим россиянам с судна Fitburg запрещено покидать Финляндию
Илья Питалев/РИА Новости

Три россиянина с освобожденного из-под ареста судна Fitburg остаются в Финляндии, им запретили выезд. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Хельсинки.

«В Финляндии по-прежнему остаются трое россиян (капитан и два помощника), в отношении которых действует запрет на выезд из страны. На время следственных действий они будут проживать в гостинице в Хельсинки», — рассказали дипломаты.

Судно Fitburg, которое шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, было задержано финской полицией 31 декабря. Причиной задержания послужило подозрение в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин и проложенного по дну Финского залива.

По данным полиции, расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

12 января арест судна Fitburg был снят.

Ранее журналисты назвали захват американцами российского танкера сигналом Путину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603175_rnd_1",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+