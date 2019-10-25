Бундестаг ответил на предложение отменить антироссийские санкции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/785/12692785/AP_19017329367367-pic905-895x505-56640.jpg">

Бундестаг не согласился с предложениями оппозиционных партий отменить санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с соответствующими предложениями выступили партии «Левые» и «Альтернатива для Германии».

При этом, кроме отмены санкций, они предложили вести политику кооперации с Россией.

Как стало известно, за отказ от ограничительных мер против Москвы выступили 75 депутатов, а против — 535 парламентариев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стал известен ущерб Германии от антироссийских санкций

— «Шаг навстречу России»: в бундестаге хотят отменить санкции