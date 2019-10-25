Бундестаг ответил на предложение отменить антироссийские санкции
Бундестаг не согласился с предложениями оппозиционных партий отменить санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с соответствующими предложениями выступили партии «Левые» и «Альтернатива для Германии».
При этом, кроме отмены санкций, они предложили вести политику кооперации с Россией.
Как стало известно, за отказ от ограничительных мер против Москвы выступили 75 депутатов, а против — 535 парламентариев.
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