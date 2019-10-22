Песков уверен, что письмо Трампа Эрдогану войдет в историю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что письмо президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану относительно военной операции Анкары «Источник мира» на северо-востоке Сирии войдет в историю. Об этом сообщает РИА «Новости».
В своем письме американский лидер призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
«Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», — заявил Песков.
Он также отметил, в ходе переговоров 22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции обсудят ситуацию в Сирии, в том числе соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении военных действий на 120 часов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган пообещал не забывать грубое письмо Трампа
— «Не будь дураком»: Эрдоган выбросил на помойку письмо Трампа
— Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану об операции в Сирии