Песков уверен, что письмо Трампа Эрдогану войдет в историю

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что письмо президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану относительно военной операции Анкары «Источник мира» на северо-востоке Сирии войдет в историю. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем письме американский лидер призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

«Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», — заявил Песков.

Он также отметил, в ходе переговоров 22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции обсудят ситуацию в Сирии, в том числе соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении военных действий на 120 часов.

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