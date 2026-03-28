ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Васильевке

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по многоквартирному жилому дому в Васильевке. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, никто из людей не пострадал. Однако в здании оказались повреждены окна в 16 квартирах.

«Жильцы дома эвакуированы и размещены в безопасном месте», — сообщил глава региона.

Балицкий отметил, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных и аварийных служб.

Также в своем Telegram-канале ситуацию прокомментировала глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. Она рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город ночью. После ударов в частном секторе выявили разрушения.

26 марта ВСУ с помощью беспилотника атаковали центральную часть Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов, никто не пострадал. При этом он предупредил, что украинские военные не оставляют попыток нанести удары по городу.

Ранее украинские БПЛА ударили по зданию реанимационного отделения больницы в Запорожской области.