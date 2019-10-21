CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в «русскую рулетку», когда вывел войска страны из Сирии. С таким мнением выступила аналитик телеканала CNN Сэм Виноград.

Она сравнила действия Трампа с азартной игрой, так как он поручил опасным игрокам ключевые цели национальной безопасности США после отвода войск из Сирии.

«Этим шагом США не выигрывают в конкурсах по надежности», — подчеркивает Виноград.

По ее мнению, это решение Трампа было безрассудным и может отразиться на будущем страны.

Кроме того, вывод войск из Сирии позволил подорвать авторитет США.

«Этот шаг также означает, что многие из наших прежних основных приоритетов… теперь находятся в руках некоторых весьма подозрительных лидеров», — заключила аналитик.

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