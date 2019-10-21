Россия поборется за сотрудничество с Африкой с другими странами

Российская сторона готова к конкуренции за сотрудничество с африканскими коллегами. Об этом ТАСС заявил глава России Владимир Путин.

По его словам, Россия будет участвовать в борьбе, если западные страны будут вести себя цивилизованно, а не прибегать к запугиванию Африки.

Путин отметил, что не только Россия и западные страны хотят сотрудничать с Африкой, но заинтересованность проявляют и Япония, Индия, Турция, Израиль, Бразилия, Республика Корея и страны Персидского залива.

Он подчеркнул, что такой интерес обоснован огромными возможностями африканских стран. В частности, ее ресурсами и потенциальной экономической привлекательностью.

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