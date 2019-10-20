Джонсон назвал крайний срок переноса Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил перенести Brexit до 23.00 (01.00 мск) 31 января 2020 года. об этом сообщает РИА «Новости».
В письме главе Евросовета Дональду Туску он попросил дальнейший перенос сроков Brexit до 23.00 января следующего года.
Отмечается, что перенос Brexit может завершиться и раньше, если ЕС и Великобритания смогут ратифицировать соглашение о выходе из Евросоюза Соединенного Королевства.
Известно, что письмо начинается со слов о том, что парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit.
Кроме того, на доступной электронной фотокопии документа отсутствует личная подпись Джонсона.
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