МИД Грузии обвинил Россию в провокации из-за пограничных заграждений

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Министерство иностранных дел Грузии считает, что возобновившиеся работы по возведению заграждений на границе с Южной Осетией являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, грузинское ведомство назвало происходящее «попыткой искусственно создать напряжение», а целю работ — «дестабилизацией ситуации в стране».

МИД Грузии призвал Россию «немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местного населения и выполнить взятые международные обязательства, включая по подписанному при посредничестве Евросоюза соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Также ведомство сообщило, что проинформировало международных партнеров и сопредседателей женевских дискуссий по Закавказью о происходящем.

По сообщениям службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, российские пограничники приступили к воздвижению погранзаграждения в районе грузинского села Атоци Карельского муниципалитета.

В СГБ отметили, что о данных действиях со стороны России проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС).

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