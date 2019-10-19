МИД Грузии обвинил Россию в провокации из-за пограничных заграждений
Министерство иностранных дел Грузии считает, что возобновившиеся работы по возведению заграждений на границе с Южной Осетией являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, грузинское ведомство назвало происходящее «попыткой искусственно создать напряжение», а целю работ — «дестабилизацией ситуации в стране».
МИД Грузии призвал Россию «немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местного населения и выполнить взятые международные обязательства, включая по подписанному при посредничестве Евросоюза соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».
Также ведомство сообщило, что проинформировало международных партнеров и сопредседателей женевских дискуссий по Закавказью о происходящем.
По сообщениям службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, российские пограничники приступили к воздвижению погранзаграждения в районе грузинского села Атоци Карельского муниципалитета.
В СГБ отметили, что о данных действиях со стороны России проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Южная Осетия обвинила Грузию в наращивании присутствия на границе
— $113 млн за два месяца: в Грузии признали убытки от ссоры с Россией
— Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Абхазии и Южной Осетии