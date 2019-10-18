Медведчук назвал украинское правительство дилетантами

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает украинских министров и премьера страны Алексея Гончарука командой дилетантов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот тезис можно подтвердить, однако он не стал перечислять доказательства, сославшись на то, что эфирного времени не хватить для того, чтобы назвать все их недостатки.

«Я хочу сказать, что правительство… — это команда дилетантов», — подчеркнул Медведчук.

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