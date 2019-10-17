Трамп рассказал, как переговоры Пенса и Эрдогана «спасут миллионы жизней»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter прошедшие в Анкаре переговоры вице-президента США Майкла Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Он назвал прошедшую встречу «величайшим днем в для всего мира».

Американский лидер отметил, что представители других стран пытались добиться реализации сделки по прекращению Турцией огня в Сирии «в течение множества лет».

«Миллионы жизней будут спасены», — подчеркнул Трамп.

Он также поздравил всех участников переговоров.

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