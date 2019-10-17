Великобритании и ЕС договорились о Brexit

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Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

«Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы», — написал он.

Отмечается, что далее сделку должен одобрить или отвергнуть британский парламент. Это состоится 19 октября.

После договоренность должны подтвердить лидеры всех стран Евросоюза. Уточняется, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал рекомендацию саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.