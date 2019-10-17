Великобритании и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
«Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы», — написал он.
Отмечается, что далее сделку должен одобрить или отвергнуть британский парламент. Это состоится 19 октября.
После договоренность должны подтвердить лидеры всех стран Евросоюза. Уточняется, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал рекомендацию саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.