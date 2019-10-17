Меркель заявила об усилении роли России и Ирана в Сирии после вывода войск США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после вывода войск США из Сирии существенно выросла роль России и Ирана в этом регионе. ОБ этом сообщает «Интерфакс».
По словам немецкого политика, необходимо обратить серьезное внимание на сложившуюся ситуацию.
«Последствия такого развития событий пока трудно прогнозировать», — отметила Меркель.
Она также напомнила, что несколько раз призывала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершить операцию «Источник мира» на севере-востоке Сирии, где по большей части мучается гражданское население.
По мнению канцлера, своими действиями Анкара приносит «еще больше страданий и без того многострадальной стране».
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