Трамп назвал игрой в песочнице сотрудничество России и Сирии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе проведения операции против террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть», — сказал он.
Трамп добавил, что Сирия, курды и Турция столетия противостоят друг другу.
С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе официальных властей.
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