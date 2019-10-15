В честь Путина в Абу-Даби пролетела эскадра истребителей
Торжественная церемония официальной встречи президента России Владимира Путина наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном в ОАЭ официально состоялась. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что она прошла во дворце Каср аль-Ватан. К нему российский лидер приехал на автомобиле Aurus в сопровождении машин с надписью »ДПС» на капотах.
Когда Путин подъезжал ко дворцу, над зданием пролетела эскадра истребителей. Они разукрасили небо в российский триколор, а затем пушки, расположенные вблизи Каср аль-Ватан, произвели 21 залп.
Затем, глава государства и наследный принц поприветствовали друг друга и отправились внутрь. Там их ждали сотни эмиратцев, которые встречали лидеров взмахами флагов двух стран.
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