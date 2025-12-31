В Краснодарском крае крыши двух жилых домов обрушились из-за снега

В Краснодарском крае девушка не выжила в результате обрушения крыши из-за снега

В Белореченском районе Краснодарского края крыши двух жилых домов обрушились под тяжестью мокрого снега. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Уточняется, что в переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома, из-за чего не выжила 22-летняя девушка, еще одного человека с травмами доставили в медицинское учреждение.

«На улице Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом – там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в ПВР (пункт временного размещения — Прим. ред.) на базе школы №36», — говорится в публикации.

В оперштабе сообщили, что к ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 единиц техники.

Утром 31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

