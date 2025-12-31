Трамп может позволить Израилю возобновить удары по ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой источники.

«Трамп пообещал Нетаньяху, что если ХАМАС не выполнит соглашение и не начнет разоружаться, он позволит Израилю предпринять военные действия против ХАМАС», — говорится в сообщении.

7 декабря премьер-министр Израиля заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.