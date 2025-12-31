Размер шрифта
Легендарный футболист перенес операцию на сердце

Футболист Роберто Карлос перенес операцию на сердце
Petter Arvidson/Global Look Press

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос перенес операцию на сердце, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на AS.

Во время отдыха у Роберто Карлоса был обнаружен тромб в ноге. После обследования выяснилось, что игроку требуется провести операцию на сердце. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает, но несколько дней он проведет по наблюдением врачей.

В составе национальной команды Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира 2002 года. Выступая за мадридский «Реал», защитник четыре раза завоевывал золото первенства Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Помимо «Реала» Карлос выступал за миланский «Интер», махачкалинский «Анжи», стамбульский «Фенербахче» и ряд других клубов.

Ранее Роберто Карлос поздравил игрока екатеринбургского «Урала» со свадьбой.
