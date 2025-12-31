Умерла актриса Ольга Малющева

Актриса Ольга Малющева скончалась в возрасте 52 лет в Армавире

Актриса Ольга Малющева ушла из жизни в возрасте 52 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило Краснодарское отделение Союза Театральных Деятелей (СТД) РФ.

Как говорится в сообщении, Малющева, которая была членом этого отделения, актрисой Армавирского театра драмы и комедии, умерла в понедельник, 29 декабря.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги. Светлая ей память», — сказано в заявлении.

В Армавирском театре драмы и комедии сообщили aif.ru, что Малющева почувствовала себя плохо перед утренним спектаклем. По словам ее коллеги Жанны Стремяновой, произошло все очень неожиданно.

«29 декабря у нас в 10 утра была утренняя сказка. Ольга опоздала, пришла в очень плохом самочувствии, но надеялась играть. Сделали срочную замену актрисы. Ольге вызвали скорую. Когда пришла на работу на следующий день, узнала, что ее больше нет», — рассказала изданию Стремянова.

Малющева служила в Армавирском театре драмы и комедии свыше 15 лет. Она играла главные роли в таких спектаклях как «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад» и других.

Кроме того, актриса снималась в кино и участвовала в китайско-российских проектах. Одним из них был фильм «Изгнание в Сибирь», где Малющева исполнила роль Валентины.

