Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Умерла актриса Ольга Малющева

Актриса Ольга Малющева скончалась в возрасте 52 лет в Армавире
Краснодарское отделение СТД РФ/VK

Актриса Ольга Малющева ушла из жизни в возрасте 52 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило Краснодарское отделение Союза Театральных Деятелей (СТД) РФ.

Как говорится в сообщении, Малющева, которая была членом этого отделения, актрисой Армавирского театра драмы и комедии, умерла в понедельник, 29 декабря.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги. Светлая ей память», — сказано в заявлении.

В Армавирском театре драмы и комедии сообщили aif.ru, что Малющева почувствовала себя плохо перед утренним спектаклем. По словам ее коллеги Жанны Стремяновой, произошло все очень неожиданно.

«29 декабря у нас в 10 утра была утренняя сказка. Ольга опоздала, пришла в очень плохом самочувствии, но надеялась играть. Сделали срочную замену актрисы. Ольге вызвали скорую. Когда пришла на работу на следующий день, узнала, что ее больше нет», — рассказала изданию Стремянова.

Малющева служила в Армавирском театре драмы и комедии свыше 15 лет. Она играла главные роли в таких спектаклях как «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад» и других.

Кроме того, актриса снималась в кино и участвовала в китайско-российских проектах. Одним из них был фильм «Изгнание в Сибирь», где Малющева исполнила роль Валентины.

25 декабря стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой.

Ранее скончалась заслуженная артистка России Валентина Шарыкина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542461_rnd_2",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+