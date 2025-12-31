Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Утром 31 декабря Кореняко сообщил, что в аэропортах Геленджика и Краснодара также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Это стала уже вторая приостановка работы аэропорта Геленджика за среду, 31 декабря. В 6:12 по московскому времени представитель Росавиации сообщил о введении в авиагавани дополнительных временных ограничений. В 7:34 аэропорт восстановил свою работу в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.