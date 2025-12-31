Лукашенко допустил, что против Путина могут готовить теракт

Недружественные страны могут готовить теракт против президента России Владимира Путина. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка — молодцы они, в последнее время работают неплохо — нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — сказал глава республики.

Лукашенко добавил, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине необходимо проявлять осторожность. В связи с этим, по словам президента Белоруссии, он предостерегал Путина от зарубежных поездок.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко назвал возможную цель атаки Украины на резиденцию Путина.