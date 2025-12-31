Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лукашенко допустил, что против Путина могут готовить теракт

Лукашенко: недружественные страны могут готовить теракт против Путина
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Недружественные страны могут готовить теракт против президента России Владимира Путина. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка — молодцы они, в последнее время работают неплохо — нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — сказал глава республики.

Лукашенко добавил, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине необходимо проявлять осторожность. В связи с этим, по словам президента Белоруссии, он предостерегал Путина от зарубежных поездок.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко назвал возможную цель атаки Украины на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542437_rnd_7",
    "video_id": "record::2f627e58-d4fb-4a62-8214-83632db25634"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+