Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

Историческая тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем неудержима. Об этом в новогоднем обращении заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.

«Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай должен неуклонно осуществлять политику «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развития страны.

До этого официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

