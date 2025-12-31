Размер шрифта
Балицкий передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина

Балицкий передал 12-летнему Ивану из Мелитополя подарок от президента РФ
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что передал самокат от президента РФ Владимира Путина мальчику Ивану из Мелитополя.

«Иван круглый отличник, занимается спортом, увлекается историей и, что очень ценно, помимо подарка для себя - самоката, попросил подарок и для своей бабушки - телевизор», — написал он.

Балицкий рассказал, что мальчик живет с бабушкой и младшей сестрой. Старший брат мальчика находится на фронте, выполняя боевые задачи в зоне СВО.

До этого Владимир Путин по телефону поговорил с девочкой Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Она хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов.

Президент России в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Ранее Путин уже осуществил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с мальчиком по телефону.

Ранее Путин подарил девочке из Красноярского края щенка.

