В Кремле оценили возможность изменения минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины Владимира Зеленского изменить последовательность пунктов минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что Киев не устраивает порядок минского документа и этот вопрос нужно обсудить в «нормандском формате».

По словам Пескова, важно учитывать мнение Москвы, а также Берлина и Парижа.

«Но есть еще один важный вопрос: как к этому относятся две республики (ДНР и ЛРН. — «Газета.Ru»). Об этом нельзя не помнить, нельзя об этом забывать, это нельзя игнорировать», — добавил он.

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