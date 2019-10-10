Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

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Alexandre Meneghini/Reuters

На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Диас-Канель был выбран депутатами Национальной ассамблеи народной власти посредством голосования.

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