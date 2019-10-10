Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

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Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что арестованными стали двое украинских граждан Лев Парнас и Игорь Фруман.

Отмечается, что информаторы Джулиани имели бизнес в штате Флорида. Их арест произвели в США. Кроме того, они предстанут перед судом Вирджинии четверг, 10 октября.

Так Парнас и Фруман, по данным СМИ, присутствовали на ужине с Трампом весной 2018 года, а также встречались с сыном американского президента. Парнас также сопровождал Джулиани на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в июле 2018 года.

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