В Кремле озабочены попытками саботировать «формулу Штайнмайера» на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле вызывают озабоченность попытки некоторых украинских сил саботировать согласованную «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ушаков напомнил, что представители Киева, Донецка, Луганска подписали документ 1 октября.

«Это, конечно, принципиально важно для дальнейших шагов по урегулированию внутриукраинского кризиса», — сказал он.

Также Ушаков добавил, что в Кремле серьезно озабочены попытками сил на Украины саботировать «формулу Штайнмайера» и процесс урегулирования.

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