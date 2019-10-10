В Кремле озабочены попытками саботировать «формулу Штайнмайера» на Украине
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле вызывают озабоченность попытки некоторых украинских сил саботировать согласованную «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».
Ушаков напомнил, что представители Киева, Донецка, Луганска подписали документ 1 октября.
«Это, конечно, принципиально важно для дальнейших шагов по урегулированию внутриукраинского кризиса», — сказал он.
Также Ушаков добавил, что в Кремле серьезно озабочены попытками сил на Украины саботировать «формулу Штайнмайера» и процесс урегулирования.
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