Джо Байден требует импичмента Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/883/12366883/trubi-pic905-895x505-12676.jpg">

Экс-вице-президент США Джон Байден высказался за инициацию процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Он также заявил, что американский лидер отказывается выполнять требования Конгресса США. По мнению Байдена, Трамп уже сам сделал себя «осужденным» на глазах у всего мира и американского народа.

Бывший вице-президент США подчеркнул, что президент США нарушил присягу, а также отметил, что импичмент Трампа позволит сохранить Конституцию и демократию США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

— Трампа уличили в нарушении клятвы президента

— У Байдена отреагировали на призывы Трампа к расследованию дела против его семьи