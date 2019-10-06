Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не получал условий от Белого дома для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил изданию Kyodo.
Он отметил, что ему не поступали требования начать расследование по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Зеленский подчеркнул, что на него не оказывалось никакого давления.
Уточняется, что встреча Трампа и Зеленского прошла в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину своего звонка Зеленскому.