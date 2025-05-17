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Приговор экс-генералу Шамарину вступил в силу

Приговор осужденному за коррупцию экс-генералу Шамарину вступил в силу
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Илья Питалев/РИА Новости

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил России — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину, который был осужден по делу о коррупции, вступил в законную силу. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

По словам юриста, ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор суда.

В апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки. Мужчину лишили воинского звания, ему запрещено занимать должности на госслужбе, также у него было конфисковано имущество на 36 млн рублей.

Шамарин был задержан в мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа. Следствие полагает, что с 2016 по 2023 год он получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова в обмен на содействие в увеличении объема поставок продукции по контрактам Минобороны России и общее покровительство.

Шамарин пошел на сделку со следствием и признал вину частично, указав, что получил не 36, а 19 млн рублей.

Ранее российский генерал-майор Александр Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.

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