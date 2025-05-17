Американские законодатели начали призывать к ужесточению санкций против РФ

Reuters: в США активизировали призывы к санкциям против РФ после переговоров

После переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву. Об этом сообщает Reuters.

«Американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении РФ «на фоне якобы» малого прогресса в переговорах о прекращении огня», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что законопроект о введении первичных и вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров поддерживают 73 из 100 законодателей в Сенате конгресса США. В нижней палате конгресса законопроект поддерживают 28 из 435 законодателей.

Группа сенаторов от обеих партий представила законопроект в случае, если Россия откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию конфликта на Украине, в начале апреля.

До этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.