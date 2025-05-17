На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские законодатели начали призывать к ужесточению санкций против РФ

Reuters: в США активизировали призывы к санкциям против РФ после переговоров
close
Максим Блинов/РИА Новости

После переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву. Об этом сообщает Reuters.

«Американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении РФ «на фоне якобы» малого прогресса в переговорах о прекращении огня», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что законопроект о введении первичных и вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров поддерживают 73 из 100 законодателей в Сенате конгресса США. В нижней палате конгресса законопроект поддерживают 28 из 435 законодателей.

Группа сенаторов от обеих партий представила законопроект в случае, если Россия откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию конфликта на Украине, в начале апреля.

До этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами