Косачев: Москва и Киев недалеко уйдут от нынешней ситуации в переговорах

Заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью aif.ru заявил, что Москва и Киев недалеко уйдут от текущей ситуации в переговорах, так как Киев и его сторонники в Европе не заинтересованы в прекращении конфликта.

Косачев выразил мнение, что оппоненты РФ до настоящего момента были заняты не тем, как найти «договорную развязку» конфликта, а как изобрести больше ловушек и «перехитрить» Москву.

«Мы ... в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы — в Киеве и в его «группе поддержки» в Европе и отчасти в Америке — которые экзистенциально, или даже грубее — «шкурно» не заинтересованы в прекращении конфликта», — поделился политик.

Он назвал попытки Киева свести все к теме «либо перемирие, либо ничего» предсказуемыми и деструктивными.

До этого Косачев говорил, что у переговоров в Стамбуле есть шанс на продвижение вперед, если Киев подойдет к ним без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.