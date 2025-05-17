В России рассказали о создании буферной зоны в Сумской области

Вооруженные силы России продолжают формировать полосу безопасности в приграничье Сумской области Украины. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ситуация в данном регионе «развивается динамично». Эксперт отметил, что российские войска там «не сидят на месте».

«В некоторых районах уже создается буферная зона, о которой говорил Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru»). И, естественно, это будет продолжаться и на других участках до тех пор, пока мы не обезопасим территорию Российской Федерации в полном объеме», — сказал эксперт.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Он пояснил, что освобожденные от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Курской области продолжают находиться под обстрелом и угрозой налета украинских беспилотников.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.