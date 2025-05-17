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Россиян предупредили о мошеннических письмах о проверке графика отключений воды

Юрист Адамс: мошенники стали рассылать фейки о проверке графика отключений воды
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Depositphotos

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения, посвященные проверке графика отключений горячей воды. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Пользуясь привычкой людей к подобным сообщениям, злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или даже порталов госуслуг», — сказал юрист.

Адамс добавил, что в письме злоумышленники предлагают россиянам посмотреть график отключений воды по прикрепленной ссылке. Однако она приведет пользователей на поддельный сайт или установит вредоносное программное обеспечение, отметил эксперт.

Накануне IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что мошенники начали активно манипулировать чувствами детей к их родителям. Схема начинается с того, что преступники переводят им небольшую сумму денег, а затем просят ее вернуть. После этого они запугивают детей и говорят, что теперь их родителей обвинят в спонсировании вражеских спецслужб.

Ранее эксперт рассказал о схемах мошенников с самозапретом на кредиты.

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