Россиян предупредили о мошеннических письмах о проверке графика отключений воды

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения, посвященные проверке графика отключений горячей воды. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Пользуясь привычкой людей к подобным сообщениям, злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или даже порталов госуслуг», — сказал юрист.

Адамс добавил, что в письме злоумышленники предлагают россиянам посмотреть график отключений воды по прикрепленной ссылке. Однако она приведет пользователей на поддельный сайт или установит вредоносное программное обеспечение, отметил эксперт.

Накануне IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что мошенники начали активно манипулировать чувствами детей к их родителям. Схема начинается с того, что преступники переводят им небольшую сумму денег, а затем просят ее вернуть. После этого они запугивают детей и говорят, что теперь их родителей обвинят в спонсировании вражеских спецслужб.

Ранее эксперт рассказал о схемах мошенников с самозапретом на кредиты.