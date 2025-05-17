На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио встретится с посланником папы Римского по Украине

Рубио 17 мая встретится с посланником папы Римского по Украине Дзуппи
close
Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 17 мая, встретится с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание главы госдепа.

Как говорится в расписании, встреча пройдет в 14:00 по местному времени (20:00 мск).

Накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров двух государств, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский Лев XIV заявил, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами