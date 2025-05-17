Рубио встретится с посланником папы Римского по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 17 мая, встретится с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание главы госдепа.

Как говорится в расписании, встреча пройдет в 14:00 по местному времени (20:00 мск).

Накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров двух государств, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский Лев XIV заявил, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза».