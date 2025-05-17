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Эксперт назвал группы россиян, которым повысят пенсии с 1 июня

Декан Виноградов: с 1 июня пенсии повысят россиянам, отметившим 80-летие
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июня в России повысят пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт пояснил, что в начале лета пенсионерам назначат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Таким образом, ежемесячная прибавка составит 8728 рублей.

Помимо этого, добавил декан, с 1 июня надбавку получат пенсионеры, которым установили в мае инвалидность первой группы. К размеру их пенсии прибавят 1314 рублей, отметил Виноградов.

«Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — сказал эксперт.

15 мая депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что некоторые россияне могут оформить одновременно две пенсии – страховую по старости и государственную по инвалидности. А в некоторых случаях жители имеют право выбрать одну из наиболее выгодных пенсий, отметил парламентарий.

Ранее россиянам объяснили, как подготовить финансовую подушку к выходу на пенсию.

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