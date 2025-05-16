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Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году

Мединский: Крым передали Украине для укрепления власти Хрущева
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» заявил, что Крым в 1954 году передали Украинской ССР для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

По словам Мединского, власть Хрущева «висела на волоске», ему нужен был каждый голос, в особенности, «украинских начальников».

«Причина [передачи Крыма] — голоса, личная власть», — заявил Мединский.

Он отметил, что власти СССР использовали 300-летие Переяславской рады как подходящий повод для передачи полуострова.

До этого Мединский ответил критикам, предлагавшим вести диалог только после перемирия, цитатой Наполеона: «Война и переговоры в истории всегда идут одновременно».

Прямые российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По их итогам Москва и Киев представят «видение по возможному будущему прекращению огня», после чего обсуждения продолжатся, сообщил руководитель делегации РФ Владимир Мединский. Также стороны анонсировали скорый обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Украина запросила встречу на уровне президентов.

Ранее Мединский напомнил Украине о 21-летней войне со Швецией.

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