На Западе рассказали, как в Киеве ожидают встречи Путина и Трампа

Украинские чиновники потеряли сон из-за возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд.

«На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет журналист.

Украинские чиновники опасаются, что в результате Трамп, который инстинктивно более благосклонен к Москве, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена ​​Украине как свершившийся факт.

До этого Трамп в интервью Fox News не исключил введения новых «разрушительных» санкций против Российской Федерации в случае отсутствия сделки по Украине.

По мнению американского лидера, у РФ «сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая».

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.