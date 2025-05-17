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На Западе рассказали о страхах Зеленского при переговорах с РФ

Zeit: Зеленский боится, что Трамп откажется от посредничества в переговорах
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что США откажутся быть посредниками в переговорах с Россией. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что у Зеленского в данное время нет других вариантов, кроме посредничества Вашингтона, ведь партнеры Украины в Европе не делают ничего, кроме пустых заявлений.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Турции и у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

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