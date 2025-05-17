Глава минобороны Польши заявил о страхе Запада перед сближением России и Украины

Запад боится, что отношения между Российской Федерацией и Украиной могут улучшиться. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Это был бы наихудший для нас всех сценарий, если бы Украина, как когда-то после «оранжевой революции», начала смотреть в сторону Москвы», — сказал министр.

По его словам, западные государства должны предоставлять Киеву всевозможную помощь, чтобы не допустить роста пророссийских настроений на Украине.

«Сегодня этого ничто не предвещает, но, если Запад не будет поддерживать, предоставлять все возможные виды поддержки, то настроения на Украине могут измениться», — заявил Косиняк-Камыш.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров двух государств, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал вопросом времени примирение с Украиной.