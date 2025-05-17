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Макрон заявил, что Трамп обсудит с РФ итоги переговоров в Стамбуле

Макрон: Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует обсудить итоги переговоров в Стамбуле с Россией. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Х.

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место [на переговорах в Стамбуле] и попытаться продвинуться вперед», — сказал президент Франции.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

17 мая Трамп заявил, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине. Глава Белого дома добавил, что не ожидал в Турции присутствия президента России Владимира Путина, и сам не собирался туда лететь. Но, по словам политика, без него не будет сделки.

Ранее в Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине.

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Переговоры в Стамбуле
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