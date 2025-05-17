Вильфанд рассказал о погоде в РФ на неделе

Вильфанд о погоде в РФ на неделе: жары не будет почти нигде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что сильной жары на неделе не ожидается почти нигде в России.

По словам Вильфанда, погода будет «спокойной» практически на всей территории страны.

Синоптик уточнил, что воздух прогреется выше +30°C только В Алтайском крае и республике Алтай, в других регионах такой жары не ожидается.

«В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — отметил Вильфанд.

До этого Вильфанд рассказывал о погодных аномалиях в 2025 году.

По его словам, зима и весна в России богата на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

Вильфанд уточнил, что зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Ранее в метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.