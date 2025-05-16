Глава РФПИ прокомментировал результаты переговоров России и Украины

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X назвал результаты переговоров России и Украины хорошими.

Дмитриев подчеркнул, что переговоры были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и его команды.

«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленными, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог», — отметил глава РФПИ.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров по украинскому конфликту может быть сосредоточен на согласовании механизмов прекращения огня.

Он также выразил уверенность в том, что позиция по прекращению огня будет выработана в сжатые сроки, «буквально в течение нескольких дней».

Российско-украинские переговоры начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и продолжались более часа. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, помощник президента, ранее представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Украинскую сторону возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Ранее в США заявили о тактической победе России в процессе переговоров.