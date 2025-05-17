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В ДНР назвали условие обеспечения региона водой

Пушилин: ДНР будет обеспечено водой только после взятия под контроль Славянска
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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Донецкая народная республика (ДНР) будет обеспечена водой только после взятия под контроль Славянска и восстановления канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения там (на канале — «Газета.Ru») тоже предстоит приложить определенные усилия. Там шесть водоподъемных насосных станций, которые нужно обустроить и которые противник разрушил. Причем это было сделано практически сразу, когда противник организовал нам водную блокаду», — сказал глава республики.

Пушилин добавил, что в настоящее время ситуация остается сложной. По его словам, строительство водовода »Дон — Донбасс» позволило не допустить гуманитарной катастрофы. Однако проект не может покрыть больше половины потребностей ДНР в воде, отметил глава региона.

14 мая военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что подразделения Вооруженных сил России начали активные боевые действия в районе Славянска. Журналист добавил, что протяженность Славянско-Краматорской агломерации превышает 100 километров, она является крупнейшей на Донбассе.

Ранее стало известно о переброске Украиной войск к Славянску и Краматорску.

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