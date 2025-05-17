Президент Сербии прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной

Вучич: обмен пленными «1000 на 1000» станет шагом к диалогу Москвы и Киева

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что обмен пленными «1000 на 1000» может стать первым шагом к диалогу между Киевом и Москвой.

«Хорошо, что достигнута договоренность об обмене военнопленными, тысяча российских и тысяча украинских поедут домой, <...> Это хорошая новость, значит – они начали разговаривать. Значит, дойдет и до каких-то других результатов», — отметил Вучич.

Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине завершится в скором времени, так как российская сторона хочет максимально укрепить свою позицию «на земле» для дальнейших переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Трамп добавил, что не ожидал в Турции присутствия Путина, и сам не собирался туда лететь. Но, по словам Трампа, без него не будет сделки, поэтому им с Путиным необходимо встретиться.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.