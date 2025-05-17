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В Белом доме прокомментировали понижение кредитного рейтинга правительства США

Белый дом раскритиковал решение Moody's понизить рейтинг правительства США
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Mark Schiefelbein/AP

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи раскритиковал решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг правительства США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет», — сказал заместитель пресс-секретаря.

Десаи добавил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп и Республиканская партия заняты «исправлением беспорядка» предыдущей администрации Белого дома. По его словам, в рамках работы Вашингтон сокращает случаи «трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве».

О понижении кредитного рейтинга Moody's сообщило несколькими часами ранее. В организации уточнили, что решение связано с государственным долгом США, который продолжал расти на протяжении 10 лет, а также процентными платежами, превышающими показатели стран с аналогичным рейтингом, добавили в организации.

Ранее в минфине США рассказали, когда в стране можно ожидать дефолта.

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